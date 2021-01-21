Пассажиропоток в поездах ЦППК в Москве и Подмосковье в 2020 году снизился на 23%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Около 448 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в прошлом году в пределах Московского транспортного узла, что почти на четверть меньше данного показателя за 2019 год. Пассажиропоток в пригородных электропоездах снизился 23% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"Почти 448 млн пассажиров воспользовались услугами ЦППК в 2020 году. Всего за год было отправлено 447,93 млн человек, это на 23% меньше, чем в 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что больше всего в 2020 году пассажиров было отправлено в январе и феврале - более 53 млн и 49 млн человек соответственно. В первый месяц прошлого года количество отправленных пассажиров было на 1%, а во второй на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Далее из-за пандемии коронавируса, введения режима самоизоляции и перехода на удаленный режим работы компания зафиксировала общее снижение пассажиропотока.

"Количество пассажиров, которые воспользовались услугами компании весной - в период самоизоляции и пандемии, уменьшилось на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - пояснили в пресс-службе.

Так, лидером по количеству отправленных пассажиров стало Ярославское направление. Здесь за год поезда компании перевезли более 85 млн человек. На втором - Казанское направление с пассажиропотоком в 70 млн человек. Завершает тройку самых популярных направлений Горьковское - 55 млн человек.

"Обращаем внимание, в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки", - заключили в ЦППК.