Gulf Investments Ltd подаст ходатайство в ФАС об увеличении доли в "Детском мире" до 29,9%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фонд Gulf Investments Limited, через который Altus Capital владеет 25% "Детского мира", подаст ходатайство в ФАС РФ об увеличении доли в ретейлере до 29,9%. Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании Altus Capital.

"Altus также сообщает, что Gulf подаст новое ходатайство в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации для получения предварительного согласия на увеличение своего пакета акций и приобретения до 29,9% ПАО "Детский мир", как изначально заявлялось", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что инвесторы - генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии Михаил Стискин - станут крупнейшими акционерами суб-фонда Gulf Investments Limited.

"Закрытие сделки по привлечению новых инвесторов ожидается в ближайшее время, после выполнения определенных предварительных условий юридического характера", - говорится в сообщении.

"Мы рады приветствовать новых инвесторов, которые видят долгосрочные перспективы увеличения стоимости ПАО "Детский мир", разделяют наши взгляды на компанию и поддерживают текущий менеджмент компании, а также ее стратегию, долгосрочные цели и существующую дивидендную политику", - отметил управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов, слова которого приводятся в сообщении.

Altus Capital основана в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. - Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.

О ретейлере

"Детский мир" - крупнейший на российском рынке продавец детских товаров. На 31 декабря 2020 года сеть "Детского мира" насчитывала 832 магазина в 331 городе России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" — 16 магазинов.

Акционеры компании: Gulf Investments Limited (Altus Capital) - 25%; акции в свободном обращении - 75%.

Выручка "Детского мира" в 2020 году увеличилась на 11%, до 142,9 млрд рублей против 128,7 млрд рублей в 2019 году.