Жуков заявил, что Госдуме необходимо принять несколько законов по кибербезопасности

АНОСИНО /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Вопросы кибербезопасности требуют законодательного регулирования, Госдуме предстоит принять несколько инициатив, направленных на защиту персональных данных. Об этом в четверг заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам семинара "Цифровая трансформация и перспективы регулирования цифровой экономики", прошедшего в Корпоративном университете Сбербанка.

"Сейчас мы обсуждали вопросы кибербезопасности. Конечно, с развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта эти вопросы выходят на первый план, нам необходимо будет принять целый ряд законов, которые обеспечивали бы сохранность персональных данных, это важнейший вопрос при развитии цифровых технологий", - сказал депутат.

По его словам, новые цифровые технологии все активнее проникают в разные сферы жизни общества. "Ясно, что все эти направления требуют законодательного регулирования. Мы уже несколько важных законов приняли, в том числе по эксперименту по внедрению искусственного интеллекта", - напомнил Жуков.

Среди киберугроз он выделил списание мошенниками средств со счетов граждан, добавив, что для борьбы с такими явлениями необходимо регулирование и создание специальных структур.

В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций и главы профильных думских комитетов в ходе семинара обсудили с экспертами Сбербанка вопросы цифровой трансформации и перспективы регулирования цифровой экономики. Открывая семинар, Володин заявил, что развитие цифровых технологий требует законодательных решений.