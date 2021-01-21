Исследование: санкции против России нанесли серьезный ущерб бизнесу ФРГ

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб германской промышленности. Прежде всего, пострадали машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного Мюнхенским институтом экономических исследований ifo, который опросил 862 компании из ФРГ.

"Сильнее всего затронуты машиностроительная, автомобильная, химическая и электроотрасли, а также логистический сектор", - отметили эксперты института Ясмин Грёшль и Феодора Тети. При этом больший урон понесли фирмы из восточных федеральных земель ФРГ, нежели западных.

Санкции привели к дополнительным бюрократическим издержкам, которые замедляют ведение бизнеса с Россией, считают респонденты. Примерно половина участников опроса уверены, что отмена санкций была бы им выгодной.

Мнения разошлись по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2". Чуть более половины фирм высказалась за доведение до конца строительства газопровода. 48% выступили против. Исследование проводилось в сентябре 2020 года.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.