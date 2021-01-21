Внешний долг России за 2020 год снизился до $470,1 млрд

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Внешний долг России по состоянию на 1 января 2021 года составил $470,1 млрд, что на 4,33% (или на $21,3 млрд) ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"Снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики, при этом наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам", - говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы РФ на 15 января 2021 года сократились на 1,2% (или на $7 млрд) по сравнению с показателем на 8 января и составили $590,4 млрд.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло "главным образом в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.