Эксперты: цены производителей на подсолнечное масло за две недели выросли на 0,3%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Цены производителей на подсолнечное масло за две недели, с 30 декабря по 13 января, увеличились на 320 рублей и достигли 86,666 тыс. рублей за тонну с НДС. Об этом говорится в обзоре Центра агроаналитики, подведомственного Минсельхозу.

По данным аналитиков, семена подсолнечника с 30 декабря по 13 января подешевели на 569 рублей (1,6%), до 34,869 тыс. рублей за тонну (без НДС). Подсолнечный шрот, по данным на 13 января, стоил 19,958 тыс. рублей за тонну, его цена по сравнению с 30 декабря не изменилась. Цена на семена рапса за две недели выросла на 1,845 тыс. рублей (5,9%), до 33,267 тыс. рублей за тонну. Соевые бобы подешевели на 186 рублей (0,5%), до 35,633 тыс. рублей за тонну, соевый шрот - на 138 рублей (0,3%), до 44,469 тыс. рублей за тонну.

По мнению специалистов Центра агроаналитики, в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Эксперты также считают, что на внутренние цены на этом рынке будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. "Улучшение перспектив валового сбора 2020-2021 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение - окажет им поддержку", - говорится в обзоре.