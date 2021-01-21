В Генпрокуратуре оценили идею передачи присяжным дел о преступлениях предпринимателей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что с осторожностью относится к идее передачи уголовных дел по предпринимательским преступлениям суду присяжных, и этот вопрос нуждается в обсуждении.

"К самой идее, например, о передаче суду присяжных ряда так называемых предпринимательских составов преступлений, я отношусь с осторожностью. Полагаю, этот вопрос требует дальнейшего обсуждения", - сказал он в интервью "Коммерсанту". Краснов также считает, что для устранения разногласий по поводу преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, необходимо сформировать правоприменительную практику.

Генпрокурор также отметил, что у прокуроров достаточно полномочий на досудебной стадии уголовного судопроизводства, в том числе при избрании меры пресечения. Также их достаточно для контроля за следствием и защиты бизнеса. "Остается профессионально их применять", - сказал Краснов.