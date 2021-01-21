"Яндекс Go" сможет блокировать пользователей за агрессию по отношению к курьерам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Фудтех-направление сервиса "Яндекс Go" - "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" - дополнило свое пользовательское соглашение пунктом о возможности блокировки пользователя за неадекватное поведение по отношению к курьерам.

"Яндекс" оставляет за собой право ограничить доступ пользователя к сервису при грубом, невежливом, некорректном, создающем угрозу жизни, здоровью или имуществу и/или способном повлечь моральный вред поведении пользователя в отношении доставщиков", - говорится в обновленном документе, размещенном в четверг на сайте компании.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка пачкает курьера содержимым пепельницы, объясняя это тем, что на нем нет перчаток.

В пресс-службе "Яндекс.Еды", комментируя изменение пользовательского поведения, отметили, что сервис старается оградить от неадекватного поведения не только клиентов, но и курьеров.

"Грубое, подчеркнуто пренебрежительное отношение к доставщикам абсолютно недопустимо. После тщательной проверки недавнего случая пользователю был закрыт доступ к "Яндекс.Еде" и "Лавке". Мы также дополнили пользовательское соглашение сервиса, добавив в него принцип уважительного отношения к курьерам. Теперь это стандарт сервиса, наряду с требованием вежливого и качественного обслуживания пользователей доставщиками", - сказали в компании.

Кроме того, "Яндекс.Еда" скоро планирует предложить курьерам бесплатные юридические консультации и рассматривает возможность введения пользовательского рейтинга. "Такая практика уже есть в Яндекс Go", - пояснили в пресс-службе.