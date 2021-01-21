Индексы на биржах США выросли на фоне инаугурации Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Индексы на фондовой бирже Нью-Йорка выросли в начале торговой сессии в четверг на фоне инаугурации Джозефа Байдена. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 29,82 пункта (0,10%), до 31 218,20 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 3,98 пункта (0,10%) и оказался на отметке 3 855,83 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 31,25 пункта (0,24%), до 13 327,70 пункта.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов снизилась на 0,09%, до $53,19 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,18%, до $1 867,15 за тройскую унцию.

По мнению экспертов телеканала Fox News сохранению положительной динамики после рекордных показателей среды способствовало подписание Байденом уже через несколько часов после вступления в должность президента ряда указов, среди которых планы по возвращению США во Всемирную организацию здравоохранения, о прекращении режима чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и отмене федерального финансирования строительства ограждений на границе с Мексикой, возвращении к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату.

Инвесторов также обнадеживает предложение нового президента выделить около $1,9 трлн на меры борьбы с эпидемией COVID-19 в стране, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению. Согласно планам новой администрации, $350 млрд будут выделены местным властям на ликвидацию имеющегося бюджетного дефицита, еще $15 млрд будут распределены на кредиты малому бизнесу.