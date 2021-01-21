Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 10 копеек

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 января выросли на 10 копеек и составили 46,22 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек - до 43,56 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 9 копеек - до 47,33 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 11 копеек и составила 54,01 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 5 копеек - до 48,89 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 59 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Кызыле - на 2,9%, Магадане - на 1,2% и Красноярске - на 1%. Снижение цен наблюдалось в Краснодаре - на 0,2%.

В Москве за отчетный период цены на бензин выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 42,89 рубля до 44,97 рубля за литр, марки Аи-95 - от 46,79 рубля до 50,85 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 56,33 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 42,4 рубля до 45,11 рубля за литр, марки Аи-95 - от 45,9 рубля до 49,56 рубля, марки Аи-98 - от 54 до 56,66 рубля.

Объем производства бензина в РФ с 11 по 17 января уменьшился на 3% по сравнению с предыдущей неделей - до 696,6 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 0,3% и составило 1 млн 510,8 тыс. тонн.