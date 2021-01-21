Россельхознадзор выявил новые случаи поставок из Азербайджана зараженных томатов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил новые случаи поставок из Азербайджана помидоров, зараженных вирусными объектами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) азербайджанских томатов, поступивших на СВХ ООО Южный таможенный терминал "Виадук" (Республика Дагестан), зафиксировал шесть новых случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта - томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)", - отмечается в сообщении.

Как заявили в ведомстве, вирусы были обнаружены в продукции следующих пяти азербайджанских производителей: OOO "Aqro-Favorit", ЗАО "Бина Агро", ООО "Agroretm", ООО "Хызы Агропарк", "Мамедов Вилаят Рустам".

Нотификации по всем фактам выявления Tuta absoluta (Povolny) были направлены в адрес Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Россельхознадзор направил компетентному ведомству Азербайджана обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки томатов, зараженных томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов указанным производителям томатов. Россельхознадзором в ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.

Сейчас 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.