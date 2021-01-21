Эксперты прогнозируют минимальную динамику цен на мясо свинины и птицы в РФ в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Национальная мясная ассоциация оценивает ситуацию на рынке мяса в России как стабильную и полагает, что цены на наиболее востребованные мясо свинины и птицы покажут минимальную динамику. Об этом журналистам сообщил руководитель ассоциации Сергей Юшин.

"Мясная отрасль ожидает, что в 2021 году ситуация на рынке мяса будет достаточно стабильной. В частности, цены на наиболее востребованные мясо свинины и птицы покажут минимальную динамику", - сказал он.

По его мнению, основными факторами сдерживания роста цен станет увеличение объемов производства свинины в пределах 250 тыс. тонн. "Соответственно, мы увидим увеличение ресурсов продукции на внутреннем рынке, что будет оказывать давление на цены", - пояснил Юшин. Он подчеркнул, что производители производители мяса не заинтересованы в искусственном повышении цен.

"Это может привести к сокращению потребления, а мы боремся за то, чтобы спрос на мясо в стране увеличивался. Если посмотреть динамику за последние 5 лет, то можно увидеть, что цены на птицу и свинину практически не менялись, что обеспечивало увеличение продаж", - сказал глава ассоциации. Он также отметил, что согласно прогнозам ассоциации, меры таможенно-тарифного регулирования, которые приняло правительство для стабилизации ситуации на рынке зерновых и масличных, приведут к снижению цен на корма и, как следствие, поддержат рентабельность животноводческих предприятий, что позволит сохранить их финансовую устойчивость при стабильных ценах на мясо.