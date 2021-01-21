Рапота заявил, что Москва и Минск фиксируют плановое развитие ситуации с роумингом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Представители России и Белоруссии в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства высказали удовлетворение состоянием дел в вопросе отмены роуминга. Об этом заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы в формате онлайн.

"Отдельно он [вопрос отмены роуминга] не рассматривался, - сообщил Рапота. - Все фиксируют плановое развитие событий вокруг решения этого вопроса. В порядке контроля мы упоминали этот вопрос и отметили, что он решается пока таким планом. Все удовлетворились этим и ждут дальнейшего развития событий".

В то же время госсекретарь Союзного государства согласился с мнением, что группа высокого уровня стала рассматривать более частные вопросы. "Это не ручное управление, это решение системных вопросов на основе каких-то эпизодов. Если возникли какие-то вопросы у железнодорожников, какого качества, сколько щебенки и каким образом ее поставлять в РФ, как перевозить концентрат минерального сырья, то на основании этого продукта отрабатываются какие-то алгоритмы, которые могут быть использованы в отношении других продуктов", - пояснил Рапота.

Он отметил, что в ходе таких обсуждений высказываются различные точки зрения, а также даются поручения решить те или иные вопросы на междведомственном уровне в установленные сроки.

Ранее председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией близка к завершению. Володин высказал надежду, что уже в 2021 году граждане Союзного государства будут меньше платить за телефонные разговоры

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта для соответствующих действий.