Заседание Группы высокого уровня Союзного государства пройдет через два месяца

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следующее заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии состоится через два месяца. Об этом заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания группы в формате онлайн.

"С одной стороны, желательно, чтобы собирались вместе и президенты и председатели правительств, хотя они и так в общении постоянном и телефонном, и личном, а с другой стороны, это необязательно, потому что те вопросы, которые нужно решить, мы все равно решим. Решим как раз с участием президентов и председателей правительств, - сказал Рапота. - Поэтому сейчас никаких дат [заседания Совета министров Союзного государства] не было обозначено, мы этот вопрос поставили и будем ждать ответа. Дат никаких нет, а по Группе высокого уровня, через два месяца планируем встретится вновь".

Он добавил, что руководство РФ и Белоруссии выступает за регулярное проведение встреч Группы раз в два-три месяца. Кроме того, на необходимость регулярных заседаний указывает и постоянно расширяющийся круг тем, входящих в зону ответственности Группы высокого уровня.

Госсекретарь констатировал, что у постоянного комитета Союзного государства всегда существует четкая повестка дня для проведения встреч на высшем и высоком уровне.

"При том те вопросы, которые требуют немедленного решения, мы, не дожидаясь заседания, решаем в рабочем порядке. И таких вопросов мы в рамках Совета министров в прошлом году решили 30 вопросов, - продолжил Рапота. - Это говорит о том, что органы Союзного государства работали ритмично, непосредственно к тому, соберутся министры Совета министров и посмотрят друг на друга или не соберутся, мы эти вопросы все равно решаем".