МЭР представит к обсуждению снижение или отмену транспортного налога для экологичных машин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ обсудит с профильным сообществом и с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти инициативу по снижению или отмене транспортного налога для экологичного транспорта, сообщил ТАСС представитель министерства.

"Предложения по снижению транспортного налога или его отмены для экологичного транспорта были представлены Минэкономразвития России в "Государственном докладе о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2019 году", - сообщили в Минэкономразвития.

Представитель министерства добавил, что весь комплекс мер госдоклада будет рассматриваться с профильным сообществом и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, после чего будет сформирован перечень мероприятий, который войдет в проект нового "Комплексного плана мероприятий по повышению энергоэффективности экономики Российской Федерации", который планируется утвердить до конца первого полугодия 2021 года.

Кроме того, предложения госдоклада рассмотрят участники рабочей группы по развитию электрического транспорта на площадке Министерства экономического развития России.

По словам представителя, речь идет о предлагаемых к обсуждению мерах стимулирования, которые рассматриваются в рамках совершенствования деятельности в области повышения энергоэффективности и энергосбережения, снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также снижения объема выбросов парниковых газов.

Обозначенные в госдокладе меры в сфере транспорта - снижение или полное освобождение владельцев электромобилей или газомоторной техники на природном газе от уплаты транспортного налога, предоставление субсидий покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 л, иные стимулы для производителей экологичных видов транспорта, требования к госзакупкам автотранспорта в бюджетном секторе - могут положительно повлиять на снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и как следствие на качество жизни и комфорт граждан, считают в Минэкономразвития.