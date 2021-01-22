Член "Опоры России" предложил запретить изымать всю субсидию у бизнеса при нарушениях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Краснодарского краевого отделения "Опоры России" Мурат Дударев разработал законопроект с поправками в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым органы государственной и муниципальной власти в случае нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут не вправе требовать к возврату всю сумму субсидии. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Дударев в разговоре с ТАСС отметил, что поправки - его личная инициатива как общественного деятеля. "Законодательство устроено таким образом, что органы власти, управляющие процедурами выдачи субсидий и контроля за их расходованием, имеют колоссальное личное усмотрение в вопросе о том, требовать ли им всю сумму обратно в связи с нарушениями [несмотря на то, что большая часть безукоризненно отработана] или только часть суммы в рамках выявленных нарушений. Оказывается, статья 78 Бюджетного кодекса России и постановление правительства РФ № 1492 разрешает чиновникам это делать", - сказал он.

По его словам, при подготовке документа за основу было взято гражданское законодательство, согласно которому (часть 4 ст. 453 ГК РФ) стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора. "Таковой принцип отсутствует в правоотношениях между субъектами предпринимательства и государством, поскольку не имеет значения, сколько и в каком объеме допущены нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий. За малейшее нарушение государством осуществляется требование возврата полной суммы субсидии, даже в части той суммы, обязанности по освоению которой <…> были выполнены надлежащим образом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Дударев отметил, что существующий "перекос" в законодательстве зачастую приводит к прекращению деятельности предпринимателя или приводит к банкротству. По его словам, предлагаемая норма позволит сохранить работу многих предприятий и повысит мотивацию предпринимателей к работе с бюджетными средствами.

Член "Опоры России" 20 января направил законопроект на сайты президента России, правительства РФ и Госдумы.