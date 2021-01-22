Среднедушевой доход населения Хайнаня в 2020 году вырос на 4,6%

ХАЙКОУ, 22 января. /ТАСС/. Номинальный доход на душу населения южнокитайской провинции Хайнань в 2020 году составил 27,9 тыс. юаней (около $4,3 тыс. по текущему курсу), увеличившись на 4,6%. Об этом сообщило статистическое управление региона.

По его данным, средний показатель у горожан повысился на 3%, а у жителей села - на 7,7%. Как уточняется в распространенном докладе, расходы местного правительственного бюджета на социальные проекты за минувшие 12 месяцев составили 150 млрд юаней ($23,21 млрд), увеличившись на 6,6%. Ассигнования на нужды образования выросли на 7,8%, средства, выделяемые с целью стимулирования занятости - на 15,3%, объем финансирования сферы здравоохранения - на 28,6%.

Как отметили ранее экономические обозреватели газеты "Хайнань жибао", за 13-ю пятилетку (2016-2020 годы) администрация Хайнаня добилась больших успехов в деятельности по повышению уровня благосостояния населения. В провинции была запущена масштабная кампания по улучшению качества медицины и школьного обучения.

Благодаря такой политике местные учебные заведения развернули активную кампанию по привлечению на Хайнань высококвалифицированных преподавателей. Что касается сферы здравоохранения, во всех городах и уездах региона появились больницы, способные оказать медицинскую помощь и обеспечить курс лечения для пациентов, страдающих от практически любых основных заболеваний.

Согласно официальной статистике, за 13-ю пятилетку расходы бюджета провинции на нужды социального обеспечения превысили 638 млрд юаней ($98,76 млрд).