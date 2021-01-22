Аптеки возобновили продажи жизненно важного отечественного препарата "Азатиоприн"

МОСКВА, 22 января /ТАСС/. Аптеки РФ вновь начали продажи жизненно необходимого отечественного препарата "Азатиоприн", дефицит которого возник после банкротства единственного производителя лекарства, сообщили в компании "РТ-Капитал" (сопровождает процедуру банкротства).

"Стартовали продажи иммунодепрессанта "Азатиоприна", аналогов которому нет в России. Первая партия препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, доступна для заказа онлайн на сайте "Аптека.ру", а также в некоторых аптечных сетях", - говорится в сообщении.

Ранее единственным производителем производителем являлось "Мосхимфармпрепараты". Как пояснили ТАСС в "РТ-Капитале", в 2017 году "Алвис" выпустил для него партию лекарства, рассчитанную на 3,5-4 года. Однако из за повышенного спроса выпущенные препараты закончились раньше запланированного, и в середине 2020 года на рынке возник его дефицит.

Компания "Алвис" вновь начала производство препарата и в декабре - январе выпустила почти полмиллиона упаковок лекарства. Произведенного объема препарата хватит на 4,5-5 лет с учетом возникшего дефицита, рассчитывают в "РТ-Капитал".

"Для возобновления производства в максимально сжатые сроки было принято решение о передаче разрешения на выпуск препарата", - сказал гендиректор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров. По его словам, в случае возникновения дефицита лекарства будут выпускаться дополнительные партии.

Как отметил гендиректор "Алвис" Виталий Алейников, компания почти на треть увеличила объем партии во сравнению с 2017 годом, препарат заказали практически все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы. "В настоящий момент мы обрабатываем поступившие заявки и отгружаем препарат по уже существующим заказам", - сказал он.

Лекарство применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях.

"Ростех" в прошлом году подписал мировое соглашение с основными кредиторами "Мосхимфармпрепаратов им. Н.А. Семашко" в рамках которого они полностью погасили задолженность по зарплате перед сотрудниками завода в размере 150 млн рублей.