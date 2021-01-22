"РТ-Техприемка" в 2020 году увеличила выручку до 1,26 млрд рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию "Ростех") в 2020 году увеличила выручку по сравнению с 2019 годом на 12%, до 1,26 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Владлен Шорин.

"По предварительным подсчетам, несмотря на трудную эпидемическую ситуацию, выручка в 2020 году выросла примерно на 12% по сравнению с 2019 годом и составила 1,26 млрд рублей в 2020 году против 1,13 млрд в 2019 году", - сказал он.

Гендиректор компании также отметил, что в прошедшем году были выполнены все поставленные цели и задачи. В частности, было принято свыше 72 тыс. тонн продукции, расширился спектр принимаемой продукции, клиентская база, компетенции.

"РТ-Техприемка" осуществляет контроль качества материалов, которые поступают в авиапромышленность, в ракетно-космическую отрасль, в оборонную промышленность (радиоэлектроника, боеприпасы, спецхимия). Кроме того, с 2017 года компания является Центром компетенций системы управления качеством Ростеха.

Помимо контроля качества "РТ-Техприемка" занимается поставками материалов, полуфабрикатов и оборудования. Ее специалисты сертифицируют системы менеджмента качества (ОС "Ростех-Сертификат"), обучают и повышают квалификацию сотрудников промышленных предприятий, разрабатывают и внедряют решения для цифровизации производства.