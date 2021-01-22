МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила дебютный цифровой альбом российского пианиста Константина Емельянова с музыкой П. И. Чайковского. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Мелодии".

"Фирма "Мелодия" и Yamaha Music представляют дебютный цифровой альбом российского пианиста Константина Емельянова. В программе альбома знаменитый фортепианный цикл "Времена года", а также три миниатюры разных лет: "Ноктюрн", соч. 19 № 4, "Характерный танец" и "Элегическая песнь" из соч. 74, написанного в последний год жизни композитора. Завершает программу "Скерцо" из Шестой симфонии в переложении для фортепиано - сочинение, из которого родилась концепция альбома", - говорится в сообщении.

Выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского Константин Емельянов является лауреатом III премии XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2019), III Всероссийского музыкального конкурса (2018) и нескольких фортепианных конкурсов, среди которых конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (проходит в Киеве), конкурсы в Вероне (Италия) и Сучжоу (Китай), Конкурс имени Виотти (проходит в городе Верчелли, Италия).

"Идея монографического альбома с музыкой П. И. Чайковского зародилась весной 2020 года, когда весь мир отмечал юбилей русского гения. Все началось с Allegro molto vivace ("Скерцо") из Шестой симфонии П. И. Чайковского в транскрипции для фортепиано знаменитого советского пианиста и педагога С. Е. Фейнберга. Это произведение я включал в свою программу на XVI Международном конкурсе имени Чайковского", - цитирует Емельянова пресс-служба.

Цифровой альбом "Константин Емельянов исполняет Чайковского" доступен на официальном сайте "Мелодии" и цифровых площадках Apple Music, YouTube, "Яндекс.Музыка" и Spotify. Концерт-презентация альбома пройдет 27 января 2021 г. на сцене Большого зала Московской консерватории имени П. И. Чайковского.