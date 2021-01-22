Акции "Мечела" на Мосбирже снижаются более чем на 6%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" в ходе торгов на Московской бирже снижаются на 6,47% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 71,12 рубля за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

Котировки "Мечела" снижаются в отсутствие новостей.

По состоянию на 12:07 мск, стоимость обыкновенных акций "Мечела" снижалась уже на 5,09%, бумаги торговались на уровне 72,17 рубля за штуку. В то же время "префы" компании также находились в "красной" зоне и снижались в цене на 2,73% - до 73 рублей за штуку.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.