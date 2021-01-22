Судно снабжения для трубоукладчиков "Северного потока - 2" направилось в порт Мукран

ТАСС, 22 января. Судно снабжения "Балтийский исследователь", которое наряду с трубоукладочной баржей "Фортуна" должно укладывать "Северный поток - 2" в датских водах, взяло курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

13 января судно "Балтийский исследователь" покинуло порт Мукран и направилось к предполагаемой точке продолжения строительства "Северного потока - 2", девять дней судно находилось в Балтийском море, южнее острова Борнхольм.

Географические координаты нахождения трубоукладчика "Академик Черский", направляющегося в германский порт Висмар, в настоящее время практически полностью совпадают с местом нахождения судна "Балтийский исследователь".

Также в Балтийском море, недалеко от "Академика Черского" и "Балтийского исследователя", находится трубоукладочная баржа "Фортуна", которая вечером 21 января вышла из германского порта Росток к месту проведения работ по укладе "Северного потока - 2". Расчетное время прибытия - 17:00 местного времени 23 января.

Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна" будет вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января, также в укладке работ будут принимать участие судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".

На этой неделе власти США расширили санкции в отношении РФ, в частности рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус". Оператор проекта "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на баржу-трубоукладчик "Фортуна". До введения санкций Nord Stream 2 подтверждал возобновление строительства газопровода на датском участке в период с 15 января.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

К настоящему времени из 2460 км газопровода уложено более 2300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.