Санья вошел в топ-10 городов КНР по числу бронирований отелей на новогодние праздники

ХАЙКОУ /Китай/, 22 января. /ТАСС/. Курортный город Санья в южной китайской провинции Хайнань занял второе место в стране по числу бронирований номеров в гостиницах на период предстоящих выходных по случаю Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на 12 февраля. Об этом сообщает в пятницу информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на данные лидера онлайн-туриндустрии Китая компании Ctrip ("Ситрип").

Топ-10 городов по этому показателю возглавил Шанхай. За ним по популярности следуют Санья, Пекин, Гуанчжоу, Сучжоу, Ханчжоу, Нанкин, Дали, Шэньчжэнь и Чунцин. При этом доля бронирований номеров в пяти- и четырехзвездочных гостиницах, согласно данным компании, составила порядка 66,8% от общего числа предзаказов в указанных городах.

Курорты Хайнаня пользуются огромной популярностью у китайских и зарубежных туристов в период традиционных новогодних каникул по случаю празднования Чуньцзе (праздника весны, китайского Нового года). Ожидается, что интерес к этому направлению среди китайцев в этом году будет еще сильнее в условиях пандемии коронавируса и существующих сложностей с выездом на зарубежные курорты.

К 2025 году властями КНР поставлена задача превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За годы 13-й пятилетки (2016-2020) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.