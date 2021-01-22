Курс доллара поднялся до 75 рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи растет по отношению к рублю на 1,56%, достигая 75 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз курс доллара рос до 75 рублей 11 января.

К 15:41 мск курс доллара рос до 75,06 рубля (+1,65%), превысив уровень в 75 рублей впервые с 5 января.

По состоянию на 15:55 мск доллар замедлил рост до 1,49% и находился на уровне 74,95 рубля. Курс евро рос на 1,45% - до 91,14 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 2,48% - до $54,71 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,7% и торгуется на уровне $51,69 за баррель.