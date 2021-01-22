Вложения в транспортную инфраструктуру Хайнаня выросли вдвое за последнюю пятилетку

ХАЙКОУ /Китай/, 22 января. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань за 13-ю пятилетку (2016-2020 годы) инвестировали в инфраструктуру автомобильного и водного транспорта в два раза больше, чем в предыдущую, 12-ю пятилетку (2011-2015 годы). Как передает газета " Хайнань жибао ", местные власти сообщили об этом на конференции по итогам развития инфраструктуры региона за последние пять лет.

Объем вложений в автомобильный и водный транспорт составил 98 млрд юаней (около $15 млрд). Общая протяженность автомагистралей в регионе превысила 40 тыс. км, а скоростных трасс - 1,2 тыс. км. Кроме того, провинция завершила интеграцию системы портов, сообщает издание.

Также за последние пять лет Хайнань вложил в развитие сети водоснабжения более 52 млрд юаней (примерно $8 млрд) - на 130% больше по сравнению с предыдущим плановым периодом. Средства были потрачены на улучшение условий жизни местного населения и усиление системы защиты от наводнений и засух. В прошлом году в провинции реализовали ряд гидроинженерных проектов, связанных с рекой Наньду, горным ирригационным районом Хунлин и водохранилищем Учжишань.

Во время 13-й пятилетки на Хайнане ввели в эксплуатацию газовое месторождение Дунфан 13-2, был достигнут значительный прогресс в разработке месторождения Линшуй 17-2, добыча на нем начнется в июле текущего года. За это время в провинции завершили строительство ветки газопровода Вэньчан - Цюнхай - Санья, которая замкнула кольцевую магистраль, соединяющую 12 прибрежных городов и уездов провинции. Газопроводная сеть на острове покрывает 19 населенных пунктов, ее общая протяженность превышает 4,7 тыс. км. На Хайнане закончили сооружение приемных станций СПГ в особом экономическом районе Янпу и уезде Чэнмай. В провинции построено 187 км трубопроводов и 14 хранилищ для СПГ общей емкостью около 11 млн куб. м.

Кроме того, в последние годы Хайнань значительно развил мощности по генерации электроэнергии. По данным газеты, этот регион полностью разрешил вопрос с электроэнергией, который беспокоил регион на протяжении многих лет. Власти провинции инвестировали в развитие электросетей 28,6 млрд юаней (около $4,4 млрд). С 2015 года по конец 2020 года общая установленная мощность местных электростанций увеличилась на 47%, по последним данным, этот показатель составляет 9,86 млн киловатт.

Инвестиции Хайнаня в развитие оптоволоконных сетей составили 21,3 млрд юаней (около 3,3 млрд долларов), за пять лет провинция поднялась в рейтинге по скорости интернета среди регионов КНР с 30-го на 9-е место. Пропускная способность интернет-сетей при передаче данных за пределы региона увеличилась до 7 260 Гбит/с, а внутри провинции - до 15 270 Гбит/с. В провинции построили более 10 тыс. базовых станций для стандарта связи 5G.

Программа развития Хайнаня

Согласно государственной программе КНР, к 2025 году на Хайнане должен быть сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря особой преференциальной политике провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны нового мощного финансово-экономического центра.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.