Кабмин утвердил права "Роснефти" на разведку и добычу газа на участке на Гыдане

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило результаты аукциона на право пользования Западно-Минховским участком недр на Гыдане, предоставив "Роснефти" право на геологическое изучение недр, разведку и добычу сырья. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале нормативно-правовой информации.

"Предоставить в установленном порядке ПАО "НК "Роснефть" право пользования участком недр федерального значения <…> для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья", - отмечается в распоряжении.

Западно-Минховский участок недр расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и частично в Тазовской губе Карского моря.

Сам аукцион был проведен в декабре 2020 года. Победителем признана "Роснефть", заявившее в процессе аукциона готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в сумме 322,9 млн рублей. Стартовый платеж аукциона составлял 124,19 млн рублей. Также в аукционе участвовала компания АО "НХК "Новохим".

Прогнозные запасы газа на участке составляют 30,3 млрд кубометров по категории Д, 89,8 млрд кубометров по категории Д1, 209,4 млрд кубометров по категории Д2. Извлекаемые запасы конденсата - 5,4 млн т по категории Д1 и 21,8 млн т по категории Д2. Ближайшее разрабатываемое газовое месторождение - Ямбургское, расположено в 140 км к югу, где проходит система магистральных газопроводов Ямбург - Центр и конденсатопровод Ямбург - Уренгой - Сургут.

Ранее в "Роснефти" отмечали, что развитие газового потенциала является одной из стратегических задач компании.