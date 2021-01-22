Главы "Газпрома" и МИД Венгрии обсудили сотрудничество в газовой сфере

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В частности, речь шла о поставках российского газа. "В 2020 году Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м. Это второй по величине показатель за последние 12 лет", - говорится в сообщении.

Сийярто также проинформировал Миллера о текущем статусе расширения национальной газотранспортной системы Венгрии, добавляет холдинг.

Сийярто в декабре на переговорах с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым сообщил, что страна заинтересована в долгосрочных поставках газа из России.

Летом прошлого года венгерский оператор газотранспортных систем FGSZ на заседании набсовета утвердил план инвестиций в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м газа в год. Пропускная способность газопровода на южной точке входа, то есть со стороны Сербии, должна быть обеспечена к октябрю 2021 года.

Утром 1 января президент Сербии Александар Вучич запустил газопровод "Балканский поток" в Сербии. Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд кубометров газа в год.