"Норникель" подтвердил готовность финансировать обязательства по соглашению в Норильске

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Компания "Норникель" подтверждает готовность финансировать свои обязательства в рамках соглашений по социально-экономическому развитию Норильска, однако на данный момент Минфин не гарантировал выделение средств из бюджета, сообщил журналистам пресс-секретарь Юрия Трутнева Тимур Чернышев.

"С учетом формирования бюджетного цикла пока Минфин России не гарантировал выделение бюджетного финансирования Минвостокразвития России для реализации комплексного плана развития Норильска. Работа продолжается. Компания "Норникель" подтвердила готовность финансировать свои обязательства в рамках соглашений по социально-экономическому развитию Норильска", - сообщил Тимур Чернышев, комментируя перенос подписания четырехстороннего соглашения по социально-экономическому развитию Норильска.

Представитель "Норникеля" также отметил, что компания подтверждает свои обязательства по финансированию программ развития Норильска.

"Общий размер инвестиций составит более 80 млрд рублей. Уже в 2021 году компания в одностороннем порядке направит 1 млрд рублей на реновацию жилья в Норильске и 830 млн рублей на программу переселения жителей Норильска и Дудинки", - сообщил журналистам представитель компании.

Норильск готовится к реализации программы реновации жилья. Каждый год аварийными в городе становятся один-два дома, главная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации составляет 40-50 лет при нормативах в 25-30 лет.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.