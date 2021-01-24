Умер председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области в воскресенье.

"Губернатор и правительство Челябинской области с прискорбием извещают, что на 69-м году жизни скончался известный промышленник и общественный деятель, многолетний руководитель Челябинского трубопрокатного завода, почетный гражданин Челябинска и Челябинской области Александр Анатольевич Федоров, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с Челябинским трубопрокатным заводом, где он прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО "ЧТПЗ", последние годы возглавлял совет директоров предприятия. "Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам, выдающимся организаторским способностям Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов отечественной промышленности, первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам "белой металлургии", - добавили в правительстве.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".