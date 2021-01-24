В 2020 году в зоне промышленного развития Хайкоу появилось 1,5 тыс. новых предприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 24 января. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. новых предприятий было зарегистрировано в 2020 году в государственной зоне промышленного развития высоких и новых технологий города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань, что на 553% превысило показатель 2019 года. Соответствующие данные публикует газета "Хайкоу жибао".

За указанный период, отмечает издание, между предприятиями в рамках работы соответствующей зоны были подписаны соглашения по 40 проектам. Общий объем инвестиций по ним превысил 6,48 млрд юаней (около $1 млрд).

В 2021 году, сообщает газета, администрация данной зоны планирует использовать инновационный подход для создания нового усовершенствованного механизма по регистрации новых предприятий и сервисную платформу по их обслуживанию.

Подобные зоны промышленного развития являются важной частью проекта по построению свободного торгового порта на Хайнане. Правительство страны рассчитывает в целом завершить его создание к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.