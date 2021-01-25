Китайский город Санья в 2020 году построил более 1,5 тыс. базовых станций 5G

САНЬЯ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Город Санья в южной китайской провинции Хайнань в 2020 году построил 1 595 базовых станций пятого поколения связи (5G). Об этом сообщили местные власти.

Согласно докладу правительства об экономическом развитии города, в прошлом году была поставлена задача ускорить строительство инфраструктуры для пятого поколения связи, в частности развивать сеть базовых станций. Показатели по итогам года превзошли план: в марте власти заявляли о намерении построить к концу декабря 1,4 тыс. базовых станций. При этом в 2019 году в городе было установлено 342 станции 5G.

31 октября 2019 года крупнейшие китайские мобильные операторы объявили о начале предоставления населению услуг связи пятого поколения. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, Китай создал крупнейшую в мире сеть со стандартом связи 5G. На конец 2020 года количество базовых станций в стране превысило 700 тыс., что составляет около 70% от их общего числа по всему миру.

Технология 5G обеспечивает рекордную скорость передачи данных (25 Гбит/с), она более эффективна, нежели предшествующие ей стандарты - GSM, 3G и 4G/LTE. Как сообщил ранее ведущий эксперт Ассоциации глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) Ван Цзяньчжоу, к 2030 году ее вклад в структуру роста ВВП Китая превысит 2,9 трлн юаней (более $448 млрд).