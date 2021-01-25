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Во Владивостоке откроют торгпредство Монголии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение и рекомендовал властям региона помочь Монголии в обустройстве торгпредства

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии во Владивостоке торгового представительства Монголии. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с просьбой монгольской стороны, поддержанной МИД России, МВД России, Минпромторгом России, ФСБ России, и правительством Приморского края, об открытии в г. Владивостоке торгового представительства Монголии в Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Премьер также рекомендовал правительству Приморья оказать содействие Монголии в обустройстве торгпредства: выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность, а также решить другие организационные вопросы.

О сроках открытия представительства не сообщается.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМонголияПриморский крайДальний Восток
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