Во Владивостоке откроют торгпредство Монголии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии во Владивостоке торгового представительства Монголии. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с просьбой монгольской стороны, поддержанной МИД России, МВД России, Минпромторгом России, ФСБ России, и правительством Приморского края, об открытии в г. Владивостоке торгового представительства Монголии в Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Премьер также рекомендовал правительству Приморья оказать содействие Монголии в обустройстве торгпредства: выделить служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность, а также решить другие организационные вопросы.

О сроках открытия представительства не сообщается.