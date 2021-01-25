Суд признал банкротом Белгородский нефтеперерабатывающий завод

ТАСС, 25 января. Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом Белгородский нефтеперерабатывающий завод, работники которого в 2019 году обращались к президенту России Владимиру Путину с проблемой невыплаты зарплат. Конкурсное производство на предприятии введено до 29 июня 2021 года, сообщается в опубликованных в понедельник документах в картотеке арбитражных дел.

В мае 2019 года работники Белгородского нефтеперерабатывающего завода распространили в сети подготовленное для "Прямой линии с Владимиром Путиным" обращение, где рассказали о проблемах предприятия - невыплате заработной платы на сумму свыше 13,5 млн рублей. СК возбудил дело, пострадавшими были признаны свыше 120 человек.

"Признать ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" несостоятельным (банкротом). Открыть конкурсное производство в отношении ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" сроком до 29 июня 2021 года", - говорится в решении суда.

Суд ввел процедуру наблюдения на заводе в июне 2020 года. В реестре кредиторов должника значатся энергосбытовые, транспортные компании, в составе третьей очереди кредиторов - ООО "РТ-Капитал" с требованием на сумму более 265 млн рублей основного долга и 21,5 млн рублей за пользование кредитом.

Завод по переработке стабильного газового конденсата и нефти, расположенный в Белгородской области, являлся крупнейшим предприятием топливно-химического профиля и поставщиком нефтепродуктов в Центрально-Черноземном экономическом районе РФ. Производственная мощность предприятия составляла 100 тыс. тонн сырья в год, с 2019 года оно находилось в простое.