S7 запустила услугу бронирования самолетов для личных полетов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines запустила услугу бронирования самолетов для личных полетов, следует из сообщения перевозчика. Предполагается, что забронировать пока можно будет только новые лайнеры Airbus A319. Полететь на них можно будет в одну сторону или туда-обратно по России, пока что вылет возможен только из Москвы.

"S7 Airlines предлагает путешественникам возможность забронировать пассажирский самолет для личных перелетов, - отмечается в сообщении. - Чтобы забронировать самолет, нужно определиться с направлением и датами, классом обслуживания, дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и произвести оплату".

"Стать владельцем личного самолета, хоть и на время, - уникальный опыт, который мы очень рады предложить путешественникам. Полететь вместе с гостями на свадьбу или день рождения, корпоративный выезд, матч любимой спортивной команды, концерт - найдется масса поводов, когда было бы удобно иметь в распоряжении собственный пассажирский лайнер. В расчете стоимости учитывается направление, количество пассажиров, класс обслуживания, затраты на топливо и парковку в аэропорту. Мы постарались сделать сервис S7 Select максимально доступным. Стоимость перелета фиксированная, и чем больше компания соберется, тем выгоднее лететь каждому пассажиру", - сказал заместитель генерального директора по продажам S7 Group Игорь Веретенников.

В самолетах Airbus A319, которые будут участвовать в программе, вместимость бизнес-класса составляет 24 человека, экономического - 72. "Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7 Airlines, а персональные пожелания можно обсудить с представителем авиакомпании", - добавили в S7.