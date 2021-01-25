Промпроизводство в Северной Осетии за 2020 год выросло почти на четверть

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Северной Осетии по итогам 2020 года по сравнению с предыдущем годом увеличился на 24,7%. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и транспорта региона.

"За 2020 год индекс промышленного производства по Республике Северная Осетия-Алания составил 124,7 %, в том числе по добыче полезных ископаемых - 92,5 %, по обрабатывающим производствам - 109,8 %", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, рост производства в обработке осуществлен за счет роста производства пищевых продуктов на 20,3%, производства одежды - на 10,5%, химических веществ и химических продуктов - в 5,3 раза, а также производства мебели - в два раза. Кроме того, за этот период вырос индекс обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха на 92,9%.

В региональном министерстве пояснили, что рост индекса промышленного производства обусловлен увеличением на 31,5 % объема производства колбасных изделий, творога - на 67,5%, продуктов кисломолочных - на 20,6 %, минеральной воды - на 11,8 %, сыров - в 2,1 раза, а также спецодежды - в четыре раза и электроэнергии - в 2,6 раза.