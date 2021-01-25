Нацпроект по дорогам стал самым упоминаемым в СМИ в 2020 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал самым упоминаемым в СМИ в 2020 году. Количество сообщений по "дорожному" нацпроекту составило 344,4 тыс., на втором месте - нацпроект "Демография" с 248 тыс. сообщений. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Здравоохранение", "Экология", "Жилье и городская среда", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика" составило от 95,5 тыс. до более 226 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Образование" и нацпроекту "Жилье и городская среда" - 226,1 тыс. и 209,5 тыс. сообщений соответственно.

Нацпроект по производительности труда упоминался в 61,5 тыс. сообщений, по экспорту - в 51,4 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 39,8 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 25,7 тыс. При этом нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал самым упоминаемым во всех СМИ. Этот нацпроект занял долю на телевидении в 22,1%, в печатных СМИ - 16,7%, в электронных СМИ - 17,9%.

Нацпроект "Демография" получил в 2020 году 12,6% от общего числа сообщений о нацпроектах в телевизионных СМИ, 15,9% в печатных и 12,7% в электронных СМИ. Доля образовательного нацпроекта на ТВ составила 11,2%, в печати - 14,5%, в интернете - 11,6%.

По данным "Медиалогии", нацпроекты "Наука" и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались аутсайдерами по упоминаниям в СМИ: на телевидении сообщения об этих нацпроектах составили 2% и 0,5% соответственно, в печатных СМИ - 0,9% и 1%, в интернете - 2,2 и 1,4% соответственно.