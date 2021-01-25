Процесс по делу о "дизельном скандале" экс-главы Volkswagen перенесли на апрель

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Окружной суд в городе Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) перенес на 20 апреля начало слушаний по делу о "дизельном скандале" против экс-главы германского автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна из-за пандемии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении инстанции.

Ранее, как указывается в пресс-релизе, начало процесса было намечено на 25 февраля 2021 года. "На предстоящие основные слушания напрямую не влияют меры, принятые канцлером ФРГ и премьер-министрами федеральных земель 19 января 2021 года по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции", - отметил пресс-секретарь окружного суда Штефан Бауэр-Шаде. При этом он добавил, что решения властей оправдывают перенос начала процесса на весенний период.

Всего в рамках судебного разбирательства, как подчеркивается в пресс-релизе, планируется провести порядка 130 заседаний. Ожидается, что процесс продлится около двух лет.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет 73-летнего менеджера и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха. Следователи исходят из того, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.

19 января канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель объявила, что власти Германии приняли решение продлить режим жестких карантинных мер до 14 февраля, который действует в стране с 16 декабря в рамках борьбы с распространением коронавируса.