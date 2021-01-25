В Петербурге планируют заменить 2 тыс. городских автобусов в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют заменить 2 тыс. городских автобусов в 2022 году в рамках перехода на новую транспортную модель. При замене автобусов предпочтение планируется отдать транспорту на экологически чистом топливе, рассказал в понедельник в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

"В будущих годах основной объем замены подвижного состава ожидаем в 2022 году, в связи с переходом на новую модель транспортного обслуживания. Более 2 тыс. автобусов будет заменено <…> постараемся дать приоритет экологически чистым видам топлива", - сказал он.

Новые автобусы появятся на улицах города уже в 2021 году: планируется закупить 54 автобуса и поставить их на линии. Они должны будут работать на газе. Енокаев подчеркнул, что экологически чистые виды топлива являются для города более выгодными и финансовой точки зрения.

По словам Енокаева, в 2020 году из-за пандемии коронавируса выручка городского транспорта упала. Ожидается, что падение произойдет и в нынешнем году. Несмотря на финансовые потери, Петербург приобрел 349 автобусов и 142 троллейбуса в 2020 году по программе обновления пассажирского автотранспорта.

Обновление пассажирского подвижного состава города проходит в рамках перехода на новую транспортную модель, которая в том числе предусматривает увеличение емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%. Благодаря реформе, которую планируется внедрить к 2022 году, улично-дорожная сеть города отдаст приоритет общественному транспорту.

Она также предполагает повышение качества транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет отказа от маршрутных такси, расширения зоны парковок, увеличения количества остановок в шаговой доступности от объектов городской социальной и медицинской инфраструктуры.