"Известия": спрос на табачную продукцию в России вырос в IV квартале 2020 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем продаж сигарет в денежном выражении вырос в IV квартале прошлого года на 6%, стиков для электронных сигарет - на 34% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков крупнейшего российского оператора фискальных данных "Платформу ОФД".

"Доля любителей электронного способа курения растет с каждым годом. Тенденция особенно ярко проявляется в столице и крупных городах", - сообщили изданию аналитики "Платформы ОФД".

Кроме того, в аналитической компании DSM Group отметили снижение в 2020 году на 12% продаж в упаковках и на 2% в денежном выражении лекарственных препаратов и БАДов для избавления от курения по сравнению с предыдущим годом. Также отмечается снижение продаж никотиновых пластырей: на 13% - в упаковках и 6% - в денежном выражении. Как уточнили в компании, значительное снижение спроса на эти товары было зафиксировано в IV квартале прошлого года. В среднем продажи таблеток и БАДов от курения снизились на 17% в денежном выражении и на 32% в упаковках год к году, а никотиновых пластырей - на 19% и 25% соответственно.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, пандемия способствовала снижению числа попыток населения бросить курить.

В Минздраве "Известиям" напомнили, что 28 января вступают в силу положения федерального закона, согласно которым реклама никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления будет запрещена. Также запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина в них превышает 20 мг/мл. "Вступление в силу указанных норм способно существенно ограничить агрессивный маркетинг изделий с никотином со стороны производителей, снизить доступность никотинсодержащей продукции для населения и уменьшить ее аддиктивный [вызывающий привыкание] потенциал", - добавили в ведомстве.