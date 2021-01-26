Эксперты: мировые расходы на оборону увеличились на 1,9 процентных пункта в 2020 году

ТАСС, 26 января. Мировые оборонные расходы увеличились в 2020 году на 1,9 процентных пункта и достигли $1,9 трлн, показав непрерывный рост в течение семи лет. Об этом говорится в исследовании оборонных затрат, опубликованном информационно-аналитическим центром Jane's во вторник.

По данным издания, в 2020 году общий уровень мировых расходов на оборону достиг $1,93 трлн, что почти на $180 млрд больше, чем показатель 2010 года, составивший $1,75 трлн.

Вместе с тем, как отмечают эксперты Jane's, ожидается, что рост мировых расходов на оборону замедлится в 2021 году. Это связано с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщили эксперты.

"Вероятно, что все регионы за исключением Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки предпримут сокращения [оборонных затрат] в 2021 году. Общемировые расходы на оборону достигнут наименьшего уровня с 2013 года. Возможно, что худшие последствия пандемии COVID-19 проявятся в 2022 году, когда правительства могут начать существенно ограничивать финансирование", - сообщил аналитик Jane's Эндрю Макдональд.

Вместе с тем, по его мнению, впоследствии рост мировых расходов на оборону продолжится и сможет достигнуть $2,23 трлн к 2030 году.

Наибольший рост оборонных бюджетов в 2020 году показала Европа: страны региона увеличили оборонные затраты на 5,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом. Страны АТР также существенно повысили размеры данной категории расходов. По мнению экспертов Jane's, этот рост сохранится и в ближайшем будущем. Согласно данным отчета, на страны региона придется 35% общемировых оборонных расходов в 2028 году.