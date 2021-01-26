Хайнань в 2020 году предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки судов

ХАЙКОУ, 26 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в 2020 году предоставила 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на региональное управление по морским делам.

Как уточнили местные власти, все работы были проведены с учетом стандартов эпидемиологической и пожарной безопасности. Согласно статистике, за минувшие 12 месяцев порты острова зарегистрировали проход свыше 190 тыс. рыболовецких шхун, танкеров, сухогрузов, яхт, контейнеровозов и круизных лайнеров. Поток пассажиров, воспользовавшихся на Хайнане морским транспортом, превысил 15,7 млн человек, а грузооборот достиг 190 млн тонн.

По данным издания, ключевую роль в беспошлинной заправке судов продолжает играть международный порт Янпу на западном побережье провинции. За 2020 год в нем было зарегистрировано более 20 морских транспортных средств.

Хайнань в праздники также осуществляет заправку как китайских, так и иностранных судов. Таможенные процедуры оформляются без задержки и не влияют на график доставки грузов. Контроль за качеством и объемом топлива осуществляет специальная компания. Весь процесс протоколируется, а затем заказчик может получить итоговый доклад, составленный компетентными специалистами.

В последнее время власти Хайнаня провели ряд преобразований, облегчивших заправку и экспорт нефтепродуктов. В мае прошлого года местная таможня начала выдавать весовые сертификаты нового типа, составляемые с учетом показаний специальных приборов для измерения потока отгружаемых углеводородов. Это позволило ускорить прохождение контроля и снизить трудозатраты.