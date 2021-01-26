Эксперты назвали самые популярные товары в алкомаркетах в 2020 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пиво стало самым продаваемым алкоголем в 2020 году в сетях "Красное & Белое" и "Бристоль", тогда как ни вино, ни водка ни разу не входили в топ-50 популярных товаров. Об этом говорится в исследовании аналитиков платформы "ЧекСкан", изучивших порядка 280 тыс. чеков в крупнейших алкомаркетах "Красное & Белое" и "Бристоль" в 2020 году во всех федеральных округах РФ. Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Самым популярным алкоголем на протяжении всего 2020 года у россиян была пивная продукция, стабильно входящая в топ-10 самых продаваемых товаров. В сравнении с пивом, водка и вино практически не пользовались спросом. Водка ни разу не вошла в топ-50 самых продаваемых напитков, а вино - в топ-100", - говорится в исследовании.

При этом самыми популярными нередко оказывались товары неалкогольных групп. Так, в "Красном и Белом" в феврале по продажам лидировали сигареты, а в августе - декабре - одноразовые маски. В "Бристоле" лидером продаж с января по июль было пиво, а с августа по декабрь - защитная маска.

Средний чек в "Бристоле" в 2020 году, по данным аналитиков, составил 444 рубля, а в сети "Красное & Белое" - 497 рублей. Аналитики зафиксировали резкий рост среднего чека в апреле в связи с локдауном. "Далее произошла некоторая коррекция, особенно заметная у "Красного и Белого", чей средний чек в сентябре сократился до 467,75 руб., что было ниже показателей сети в начала года. Однако, начиная с осени средний чек начал расти, ожидаемо показав особо бурный рост в "новогодний" месяц до 604,37 руб. и 578,53 руб. у "Красного и Белого" и "Бристоля" соответственно", - указывают эксперты.

"Средний чек крупнейших алкогольных сетей рос на протяжении всего года. Незначительная корректировка не сильно повлияла на итог - по сравнению с началом года рост среднего чека почти двукратный. Один пик был заведомо ожидаем: Новый год и связанное с ним повышенное потребление алкоголя, а вот другой ничем, кроме как негативными настроениями на апрельской изоляции, объяснить сложно," - пояснил основатель и CEO проекта "ЧекСкан" Владислав Вернигора.

"ЧекСкан" основан в 2017 году, позволяет верифицированным пользователям хранить и систематизировать информацию о своих покупках товаров и услуг с помощью сканирования QR-кода на кассовом чеке.