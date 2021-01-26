Новый раздел о помощи промышленности в Москве появился на инвестиционном портале

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пользователи инвестиционного портала могут узнать о помощи промышленности в Москве благодаря новому разделу. Он, в частности, поможет найти площадку для размещения производства, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил Владимир Ефимов, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, на сегодняшний день более 700 средних и крупных промышленных предприятий работают в Москве. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, в городе семь заводов локализовали производство, то есть начали строительство. Столица помогает и крупным, и небольшим компаниям подбирать производственные площадки, пользоваться льготами и другими мерами поддержки, оформлять документы.

"А для того, чтобы получать поддержку города предпринимателям было удобнее, на инвестиционном портале Москвы создан специальный раздел "Промышленность". Он работает наряду с другими разделами площадки, такими как "О Москве", "Бизнесу", "Имущество от города", - сказал Ефимов. - Новый раздел упрощает поиск необходимой информации и предоставляет онлайн-доступ к различным услугам".

Предпринимателям предложено ознакомиться с реестром площадок, которые можно купить или взять в аренду, после чего производственный объект разместить там. Помимо этого, бизнесмены могут подавать онлайн-заявки на подбор промышленной площадки, а собственники таких площадок могут через инвестпортал подавать заявки на включение в этот реестр.

Также предприниматели могут записаться на консультацию по касающимся развития проектов вопросам. Так, им объяснят, как оформить разрешительную документацию, помогут проработать концепцию, подскажут, как встать на кадастровый учет, подключиться к инженерным сетям и заключить договор аренды. А с помощью интерактивной инвестиционной карты ресурса можно подобрать подходящий объект для бизнеса, она содержит информацию о почти 10 тыс. объектах - их местоположение, название, кадастровый номер с указанием границ и другие сведения в зависимости от категории объекта.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, для города важно обеспечить комплексное развитие этих площадей. Он добавил, что с помощью нового раздела на инвестпортале промышленники могут не только быстро найти площадку, но и получить данные о подготовке и утверждении документации по планировке этой территории.

Об инвестпортале

Инвестиционный портал создали в 2014 году при поддержке московского правительства. Предприниматели могут оперативно найти здесь подробные сведения об инвестпроектах, которые реализуются городом, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, торгах по продаже и аренде имущества города. Портал ежедневно посещают более 8,1 тыс. уникальных пользователей, зарегистрирована 41 тыс. личных кабинетов, открывающих полный доступ к функционалу ресурса. На портале доступны 30 онлайн-сервисов, облегчающих ведение бизнеса в Москве. В 2020 году ими воспользовались более 95 тыс. раз. Приложение "Инвестиционный портал Москвы" также доступно в Google Play и App Store.