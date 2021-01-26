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Пандемия COVID-19

Авиакомпания ANA наполовину сокращает число международных перевозок

Ее главный конкурент авиакомпания Japan Airlines изучает вопрос о возможном закрытии одного из своих терминалов в крупнейшем аэропорту Ханэда, сообщила газета Yomiuri

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Крупный японский авиаперевозчик All Nippon Airways (ANA) объявил во вторник, что с конца марта до конца октября примерно наполовину сокращает объем перевозок на международных линиях по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Количество остальных рейсов будет определяться исходя из ситуации с ограничениями из-за коронавируса и в соответствии со спросом.

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В указанный период ANA прекращает эксплуатацию 16 международных линий, включая еще недавно оживленную воздушную трассу Токио - Нью-Йорк.

Количество рейсов компании уменьшилось более чем на 80% по сравнению с ситуацией до начала пандемии.

Одновременно главный японский конкурент ANA, авиакомпания Japan Airlines (JAL), изучает вопрос о возможном закрытии одного из своих терминалов в крупнейшем аэропорту Ханэда, сообщила во вторник газета Yomiuri. Это связано с существенным сокращением числа пассажиров на внутренних рейсах.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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