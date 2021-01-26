Хайнань к 2025 году превратится в международный центр туризма и потребления

ХАЙКОУ /Китай/, 26 января. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань планируют в течение ближайших пяти лет построить на острове международный центр туризма и потребления. Соответствующая задача, как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", поставлена в отчетном докладе правительства, представленном на ежегодной сессии провинциального Собрания народных представителей (местный законодательный орган).

За время 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), говорится в документе, доля добавленной стоимости от туризма в структуре ВВП Хайнаня должна увеличится до 12%. Планируется также открытие 160 новых внутренних и международных авиационных маршрутов. Таким образом их общее число должно быть доведено в ближайшие пять лет до 646, что позволит увеличить число доступных для авиаперелетов с Хайнаня городов до 200. При этом общий пассажиропоток на воздушном транспорте возрастет до 60 млн человек.

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За годы 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.

Развитие туризма в провинции также является важной частью построения на острове свободного торгового порта, программу продвижения которого правительство страны опубликовало 1 июня прошлого года.