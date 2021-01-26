"ВСМПО-Ависма" и Boeing заключили долгосрочный контракт на поставку титановой продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Российская корпорация "ВСМПО-Ависма", являющаяся крупнейшим в мире производителем титана, и Boeing заключили долгосрочный контракт на поставку титановой продукции для изготовления гражданских самолетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"В соответствии с условиями контракта, "ВСМПО-Ависма" будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки с целью обеспечения потребностей в изготовлении гражданских самолетов различных моделей 787 Dreamliner, 777, 767 и 737", - сказали в компании, не уточнив объемы продукции и сроки поставки.

В пресс-службе добавили, что ВСМПО будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг по этим контрактам, включая логистику, механическую обработку и своевременную поставку титановой продукции через свою глобальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

"Совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и Boeing - Ural Boeing Manufacturing (UBM) в Верхней Салде будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции", - уточнили в корпорации.

Ранее сообщалось, что корпорация из-за снижения потребления в условиях пандемии коронавируса пересматривает собственные производственные программы, сокращая объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. тонн в год до 26,5 тыс. тонн, производство титана губчатого снижается с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпускает треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.