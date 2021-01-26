Приложения для чтения книг включат в список программ для обязательной предустановки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минцифры РФ намерено включить приложения для чтения электронных книг в список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты. Об этом на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2021 годах заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

С соответствующим предложением в ходе заседания выступил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"По поводу предустановки, это очень важная мера, потому что мы защищаем наши отечественные мобильные приложения. То, что сейчас нам надо проработать включение отдельных категорий по электронным книгам, безусловно, поддерживаем, обязательно эту работу организуем", - ответил министр.

По его словам, в списке приложений для предустановки отражены практически все массовые категории программ, однако программ для чтения книг там пока нет.

"Я думаю, что мы в первом квартале эту категорию обязательно включим. Соответственно наши ведущие российские приложения, которые обеспечивают доступ к электронным книгам, в том числе аудиокнигам, будут доступны по умолчанию на всех новых устройствах", - добавил Шадаев.

О предустановке

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Так, например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

Согласно постановлению, у производителя будет три варианта обеспечить предустановку на свои устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме "одного окна", когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить, а также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.