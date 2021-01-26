Мишустин обратил внимание на риски контрафакта при дистанционной продаже лекарств

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дистанционная продажа безрецептурных лекарств в РФ не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции из-за деятельности недобросовестных участников рынка. Об этом заявил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации РФ, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Глава российского кабмина напомнил, что в прошлом апреле была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По мнению премьера, важно "не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции".

"Потому что когда человек будет заказывать [лекарства] дистанционно, [есть] очень много рисков того, что, скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться, - пояснил он. - Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть".

Мишустин также пожелал успешной работы второму Социальному онлайн-форуму партии, который проходит во вторник. При этом премьер отдельно обратил внимание на итоги первого такого форума, который состоялся в декабре прошлого года. "Мы сейчас с вами как раз исполняем решения, которые по итогам форума были приняты президентом, и его поручения соответствующие, - заметил глава кабмина. - Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса".

Он пояснил, что одной из таких мер стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась "в основном людям старшего поколения". "Вы знаете, мы продлили соответствующий беззаявительный порядок на квартал, - добавил Мишустин. - И здесь партия очень серьезно поработала - помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры".

Совместная работа партии и правительства

Со своей стороны Турчак напомнил, что при активном взаимодействии с кабинетом министров "буквально с колес" удалось решить ряд важных социальных вопросов, в том числе продление тридцатипроцентной скидки на оплату госпошлины через интернет. Он адресовал отдельные слова благодарности Минздраву РФ и министру Михаилу Мурашко за работу по проблеме дистанционной продажи лекарств и попросил у премьера поддержки по максимально быстрому прохождению соответствующих законодательных инициатив.

Турчак также напомнил о совместной проработке с социальным блоком правительства поручений президента РФ по страхованию от новой коронавирусной инфекции учителей и немедицинских работников, которые трудятся в ковид-госпиталях и непосредственно соприкасаются с больными. "Здесь мы тоже рассчитываем на вашу поддержку", - обратился он к Мишустину.

Секретарь генсовета единороссов обратил внимание, что с началом пандемии партия "поменяла свою работу", открыв в каждом регионе сеть волонтерских центров. "Оказываем помощь людям, особенно тем, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией, довозим [до пациентов] участковых врачей, закупаем средства индивидуальной защиты, наши депутаты работают в красных зонах, кол-центрах", - перечислил он. При этом Турчак отметил, что в ходе этой работы "зачастую возникают дополнительные вопросы, дополнительные предложения", которые партия с помощью правительства оперативно отрабатывает. "Они все уже реализуются либо в законодательные решения, либо в нормативно-правовые акты правительства", - уточнил он.

Турчак добавил, что партия рассчитывает, что по итогам второго Социального форума "дополнительные инициативы, которые будут озвучены, также будут совместно оперативно обработаны".