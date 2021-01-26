Резиденты ТОР в Приамурье создали более 5,7 тыс. рабочих мест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Амурской области создали более 5,7 тыс. рабочих мест. Инвестиционные проекты реализуют 32 компании, сообщает во вторник пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

"На сегодня резидентами ТОР Амурской области являются 32 компании, которые реализуют инвестиционные проекты с объемом частных вложений порядка 1,7 трлн рублей и созданием свыше 5,7 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, самым масштабным инвестиционным проектом стал частью ТОР "Свободный", а наибольшее число резидентов вошло в ТОР "Приамурская". В 2020 году новыми резидентами ТОР стали восемь компаний, шесть из которых в составе ТОР "Приамурская".

"Большой инвестиционный спрос этой площадки в первую очередь вызван близостью к трансграничному мосту через реку Амур. Все новые проекты связаны с созданием складов и пунктов перевалки продукции, в скором времени здесь появится еще один крупный проект - один из самых крупных на Дальнем Востоке транспортно-логистических комплексов, в который инвестор вложит порядка 7 млрд рублей. Это, безусловно, откроет новые рынки, новые производства и новые возможности для развития региона", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке созданы более 20 ТОР. В 2019 году вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев уже отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОР. В Амурской области создано четыре ТОР: агропромышленной направленности "Белогорская", транспортно-логистической направленности "Приамурская", газохимической - "Свободный".