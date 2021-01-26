Крупнейший банк Крыма в 2021 году профинансирует сельхозпроизводителей на 4 млрд рублей

ТАСС, 26 января. Крупнейший банк Крыма - РНКБ - в 2021 году выдаст сельхозпроизводителям полуострова и Краснодарского края кредитов на общую сумму не менее 4 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления РНКБ Михаил Якунин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.

"Оказание помощи малому и среднему бизнесу, в том числе представляющему социально важные сферы деятельности, является одним из приоритетов в нашей работе. В целом мы рассчитываем, что в среднегодовой перспективе выдачи кредитов сельхозпроизводителям в рамках как льготных государственных программ, так и собственных программ банка, составят не менее 4 млрд рублей", - сказал Якунин.

В минувшем году РНКБ подписал кредитные договоры с сельхозпроизводителями Крыма и Краснодарского края на общую сумму 2,7 млрд рублей, уточнили в банке.

Таким образом, в 2021 году РНКБ планирует увеличить объем кредитования сельхозпроизводителей не менее чем в 1,5 раза.

"С целью улучшения условий кредитования аграриев банк РНКБ готовится к запуску пилотного проекта по предоставлению беззалогового кредитования в размере до 3 млн рублей заемщикам, деятельность которых будет соответствовать установленным банком критериям", - добавили в банке.

О банке

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.